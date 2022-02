Raffaella Carrà, la sua vita in una serie televisiva biografica

Gruppo Lucisano e Kubla Khan 1990 hanno annunciato ufficialmente la produzione di una serie televisiva che ripercorrerà il mito di Raffaella Carrà. Il progetto sulla vita e carriera di Carrà è stato ufficializzato in seguito all'acquisizione dei diritti biografici dell'artista, scomparsa lo scorso 5 luglio a Roma.

Paola Lucisano ha dichiarato:"Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella, così come della partnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere generazioni, un'artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale. La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l'ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo".

La scomparsa di Raffaella Carrà a 78 anni non ha offuscato in questi mesi il ricordo delle sue opere e dei suoi successi, in tv con Ma che sera, Pronto, Raffaella? e Carràmba! Che sorpresa e il Festival di Sanremo 2001, così come nella musica, con hit quali Tanti auguri, A far l'amore comincia tu, Rumore, Pedro, Fiesta, Ballo ballo e Tuca tuca.



A dicembre è stato annunciato anche un documentario su Raffaella Carrà, e come previsto, a diversi mesi dalla sua morte iniziano a nascere diversi progetti audiovisivi che ricordano la straordinaria carriera dell'artista bolognese.