Raffaella Fico criticata su Instagram: 'sei sempre più brutta, che hai combinato?'

Piovono aspre critiche sotto una delle ultime fotografie pubblicate da Raffaella Fico sul proprio account Instagram, che non usa quotidianamente come fatto da molte colleghe. La modella, però, quelle poche volte che pubblica foto e video lascia il segno ed anche in questo caso è stato così.

I fan hanno posto l'attenzione sul rapporto che ha l'ex Gieffina con il chirurgo plastico, ed infatti non hanno nascosto la loro rabbia e contrarietà per quelli che evidentemente sono diventati troppi interventi.

Alcuni si sono semplicemente fermati a "davvero troppo quelle labbra", altri invece hanno rincarato la dose affermando che "fai tanto la splendida ma sei solo di plastica". Altri fan invece hanno ironizzando sottolineando che "piano piano cerchi di diventare sempre più brutta, ma perchè?" o "ma che ti sei combinata, non so se te ne accorgi ma sei terribile".

Critiche di questo tipo erano piove anche su Ilary Blasi qualche settimana fa. Anche in quel caso la signora Totti era stata accusata di aver esagerato con la chirurgia plastica, ma l'ex letterina ha lasciato cadere le critiche. Chissà cosa farà Raffaella Fico questa volta.

Il riscontro è stato letteralmente opposto rispetto a quello registrato da Irina Shayk sotto l'ultima foto di Instagram, dov'è stata lodata per le sue forme.