Raffaella Fico ultrasexy su Instagram mette in mostra lingerie e lato b

Raffaella Fico continua a lasciare tutti senza fiato su Instagram. L'ex Lady Balotelli, infatti, con una serie di fotografie pubblicate sul proprio account ufficiale presente sulla piattaforma di Mark Zuckerberg ha stregato tutti.

Nei due scatti, che proponiamo come sempre in calce, la modella napoletana mette in mostra le sue curve mozzafiato in una foto in bianco e nero che pone l'accento sul suo lato b scolpito, ed uno scatto in lingerie mentre è appoggiata sul letto.

Con lei si intravede Giulio Fratini, il nuovo fidanzato che evidentemente non la perde mai di vista ed è ammaliato dalla bellezza della sua fidanzata.

Come sempre, le fotografie sono state sommerse di like e commenti dei follower, si va dal classico "fenomenale" a "sei bellissima", ma non mancano le critiche.

In passato infatti Raffaella Fico era stata duramente criticata per il suo presunto rapporto con il chirurgo plastico. Spesso però la showgirl ha allietato i fan con scatti sexy in bikini che sono sempre stati sommersi di like e commenti, a dimostrazione del fatto che nonostante la sua assenza dal grande e piccolo schermo, continui ad essere una delle donne più amate e corteggiate del nostro paese. Queste nuove fotografie non faranno altro che accrescere la sua popolarità, come dimostrato dai like.