Raffaelle Fico nuda nella vasca da bagno: la foto Instagram fa impazzire i follower

Raffaella Fico continua a stupire i propri follower su Instagram con scatti sexy. L'ultimo post dell'ex Gieffina la vede nuda in una vasca da bagno con la schiuma che copre le parti intime ed il suo corpo, il tutto mentre si guarda allo specchio.

La fotografia del post è taggata a "Dreamland", e come si può vedere in calce ha immediatamente fatto il giro del web con oltre 45mila like e tantissimi commenti. Raffaella infatti continua ad essere una delle donne più corteggiate del nostro paese, sebbene sia fuori dai riflettori da tempo immemore.

Alcuni la definiscono "la donna più bella del mondo" , mentre altri ironicamente la invitano a "togliere le mani". Non mancano però le critiche: nello specifico, alcuni la accusano di essersi messa in mostra sfruttando il suo corpo dal momento che sta vivendo un periodo di calo della popolarità.

Nel recente passato Raffaella Fico è stata duramente criticata sotto un selfie in quanto secondo alcuni follower avrebbe esagerato con la chirurgia plastica. La modella però non ha risposto alle critiche ed ha continuato imperterrita per la sua strada. Critiche simili erano toccate anche ad Ilary Blasi: le due sono accomunate da un modo di fare che gli fa scivolare addosso tutte le critiche.