Le ragazze del surf: Apple TV+ annuncia la data d'uscita della nuova serie tv originale

Dopo l'annuncio dell ambiziosa serie tv su Ferrari, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha presentato il trailer della nuova serie originale Le ragazze del surf, che come al solito potete riprodurre all'interno dell'articolo.

La serie, in uscita a partire dal 19 agosto, è stata co-sviluppata dalla vincitrice del premio WGA e showrunner May Chan ("American Girl: Corinne Tan", "The Astronauts"), insieme ad Alex Diaz e Julie Sagalowsky Diaz ("The Shannara Chronicles", "What's Up Warthogs!"), ed è basata sull'omonima serie bestseller di graphic novel IDW dell'autrice Kim Dwinell.

La storia serie segue i migliori amici Sam e Jade mentre risolvono misteri soprannaturali nella loro sonnolenta cittadina balneare della California. Questi due ragazzi devono combinare le loro forze opposte di immaginazione e logica per risolvere i misteri apparentemente soprannaturali che si nascondono appena sotto la superficie della loro città. Le ragazze del surf è interpretata da Miya Cech ("Marvelous and the Black Hole", "Rim of the World"), YaYa Gosselin ("We Can be Heroes", "FBI: Most Wanted") e Spencer Hermes-Rebello ("Troppo"), ed è prodotta da Endeavour Content e IDW Entertainment, e co-sviluppata, scritta e prodotta da May Chan, che è anche showrunner.

