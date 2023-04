Ragazze vincenti: Amazon rinnova la serie per una Stagione 2, ma sarà l'ultima

Come confermato da Deadline, Ragazzi vincenti - La serie è stata rinnovata da Amazon per una stagione finale che sarà composta da soli quattro episodi. Tuttavia, molti fan si sono riversati in massa su Twitter per chiedere che la serie prosegua oltre questa breve stagione finale oppure che venga realizzata una stagione conclusiva da più episodi.

La riduzione degli episodi si è rivelata deludente per i fan dello show. Per il resto, però, il rinnovo di Ragazzi vincenti - La serie è positivo, in quanto serve a dimostrare che c'è ancora spazio in streaming per quelle serie più piccole che possono contare su un pubblico affezionato. In un periodo in cui l'industria televisiva si concentra sempre di più sui grandi franchise e sulla consapevolezza del budget (come evidenziato dall'annuncio della serie su Harry Potter, ad esempio), ci sono stati numerosi esempi di serie minori che sono state le prime a essere cancellate o bruscamente accantonate.

Ragazzi vincenti - La serie concentra la propria attenzione sui personaggi femminili e dà priorità alla narrazione LGBTQ+. Negli ultimi dieci anni sono stati fatti molti passi avanti in questo senso. Ma, soprattutto quando la storia non è legata a un genere dominante o a una grande star di Hollywood, questi progetti tendono ad avere una vita breve senza che venga dato loro il tempo di guadagnarsi un numero adeguato di spettatori e pubblico.

Ragazzi vincenti - La serie ha saputo creare una propria identità, distinta dalla sua controparte cinematografica del 1992 (Tom Hanks dichiarò che il film gli cambiò la carriera), che la fa risaltare come remake televisivo. La serie affronta questioni come la razza e la sessualità, utilizzando uno sfondo degli anni '40 per rafforzare i suoi temi. Queste idee vengono esplorate attraverso la relazione segreta della protagonista Carson Shaw (Abbi Jacobson) con Greta Gill (D'Arcy Carden) e Max Chapman (Chanté Adams), una donna nera e queer che lotta per trovare un posto in una squadra di baseball.

L'esplorazione di questi temi da parte dello show è audace, soprattutto in un contesto in cui le donne hanno conquistato il diritto di voto negli Stati Uniti appena 20 anni prima. Sebbene lo show si discosti dalla storia reale del film, è stato ripagato dai fan appassionati che vogliono vedere la serie continuare oltre l'annunciata seconda stagione di 4 episodi. Di seguito alcune reazioni dei fan delusi.