Ragazze vincenti, Nick Offerman nel ruolo che fu di Tom Hanks nella serie tv remake!

Nick Offerman è stato scelto ufficialmente come interprete principale della serie tv Amazon ispirata al cult Ragazze vincenti, cult del 1992 di Penny Marshall con protagonista Tom Hanks. Offerman rileverà proprio il ruolo di Hanks nel film, Casey 'Dove' Porter, un ex lanciatore dei Cubs che viene chiamato ad allenare le Rockford Peaches.

Il personaggio di Offerman è descritto come stimolante e carismatico, ex astro nascente della MLB prima di un grave infortunio ad un braccio. La sfida di allenare le Peaches potrebbe essere l'occasione giusta per il suo ritorno in grande stile. Nel film il personaggio si chiama Jimmy Dugan ed è interpretato da Hanks. Su Netflix trovate l'ultimo film uscito con Tom Hanks, Notizie dal mondo.



La serie evocherà lo spirito gioioso del film di Marshall e allargherà l'obiettivo sulla storia di un'intera generazione di donne che sognano di giocare nel baseball professionistico. Nel cast anche la produttrice esecutiva Abbi Jacobson, insieme a Chanté Adams, D'Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez, Kelly McCormack, Priscilla Delgado, Molly Ephraim, Kate Berlant e Melanie Field.

"Ventotto anni fa Penny Marshall ci raccontò una storia di donne che giocavano a baseball professionistico che fino ad allora erano state ampiamente trascurate. Siamo cresciuti ossessionati dal film, come tutti gli altri. Tre anni fa ci siamo avvicinati a Sony con l'idea di raccontare una nuova serie di quelle storie. Con l'aiuto di un team di collaboratori di enorme talento, un cast straordinario e il devoto supporto di Amazon ci sentiamo oltremodo fortunati ed entusiasti di poter dare vita a questi personaggi" hanno dichiarato Jacobson e Will Graham.



Nel cast del film, oltre a Tom Hanks, figuravano Geena Davis, Lori Petty, Madonna, Rosie O'Donnell, Bill Pullman e Jon Lovitz.

L'annuncio della serie tv su Ragazze vincenti è stato ufficializzato lo scorso mese di agosto.