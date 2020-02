I ragazzi del futuro scoprono l'hip-hop nel trailer della serie Hulu Utopia Falls

È capitato a tutti noi, almeno una volta nella vita, di chiederci quale elemento della cultura pop dei giorni nostri verrà riscoperto dagli storici e dai curiosi di un futuro lontano, e che considerazione ne avranno. Un quesito al quale risponde in parte il primo trailer di Utopia Falls, la nuova serie Hulu.

Nel trailer vediamo infatti un gruppo di ragazzi reagire al primo approccio con una misteriosa ma affascinante musica proveniente da un'altrettanto oscuro passato: l'hip-hop. Le reazioni sono ovviamente di stupore e curiosità al tempo stesso: "Wow, come fa ad andare così veloce?" si chiede uno dei protagonisti, mentre qualcun altro gli risponde: "Non ne ho idea. Perché mai dovrebbero volerci nascondere qualcosa del genere?"

L'hip-hop ricoprirà un ruolo fondamentale in questa Utopia Falls: la serie vedrà infatti la partecipazione di Snoop Dogg e una colonna sonora composta di pezzi di artisti come Kendrick Lamar, Alessia Cara, The Notorious B.I.G., Daniel Caesar, Jessie Reyez, Bill Withers e The Roots. Proprio la riscoperta delle sonorità del passato sarà il fulcro degli eventi dello show, ambientato in un futuro distopico nel quale i nostri protagonisti saranno i prescelti per partecipare ad una competizione musicale chiamata The Exemplar.

Hulu, intanto, potrebbe arrivare in Italia a breve: Disney ha infatti recentemente rivelato la possibile finestra di lancio della piattaforma. Marvel, invece, ha rivelato l'intero cast vocale della serie Hulu MODOK.