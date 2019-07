I ragazzi di Stranger Things in un divertente segmento a LIVE with Kelly and Ryan

La terza stagione di Stranger Things è appena sbarcata su Netflix, e i suoi attori sono intenti a promuoverla in giro per il mondo. E se abbiamo niente meno che gli interpreti di Dustin e Lucas a Roma, qualche giorno fa il gruppetto di Hawkins ha fatto visita a Kelly Ripa e Ryan Seacrest per un giro di "Cosa c'è nella scatola?".

Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin) e Caleb McLaughlin (Lucas), i quattro membri del quartetto originale di Stranger Things, sono stati protagonisti di un divertente segmento durante il programma americano LIVE with Kelly and Ryan.

I ragazzi, assieme a Ryan Seacrest, hanno preso parte al gioco Cosa c'è nella scatola? nel quale, molto semplicemente, ci si trova davanti a una scatola chiusa e bisogna indovinarne il contenuto inserendo solo le mani negli appositi fori.

Come potete vedere dal video riportato in calce alla notizia, il divertimento non è mancato, con Finn/Mike che ha accuratamente evitato di mettere le mani nella prima e nella seconda scatola, lasciando fare "il lavoro sporco" agli altri (la prima scatola conteneva dell'otmeal, la seconda della gelatina): "Vedete, Finn è uno che ragiona!" ha esclamato Kelly.

Caleb/Lucas e Noah/Will, invece, hanno "vinto" la maggior parte dei round (le altre due scatole contenevano schiuma da barba e caramelle gommose), mentre nessuno è riuscito a capire il contenuto dell'ultima scatola, che si è rivelato essere... Panini da hot-dog, ma bagnati!

Ad ogni modo, alla fine tutti sono stati premiati (perfino Ryan), e il gioco è giunto a conclusione.

E voi sareste stati capaci di indovinare il contenuto di tutte le scatole? O avreste fatto come Finn?

Vi ricordiamo che a questo link potete trovare la nostra recensione dei primi episodi della terza stagione di Stranger Things, attualmente disponibile su Netflix.