I ragazzi di The Big Bang Theory non si parlano dalla fine della serie

La fine di The Big Bang Theory dopo dodici stagioni ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan, e anche degli stessi attori. Più o meno tutti i protagonisti si erano scambiati, nelle interviste e sui social, manifestazioni di affetto e di vera e profonda amicizia, dopo aver lavorato a stretto contatto per tanto tempo.

Sorprendono e rattristano un po', quindi, le parole di Kaley Cuoco, la bionda Penny, che ha recentemente dichiarato di non aver sentito gli altri membri del cast dalla fine dello show. In un'intervista con People, infatti, ha ammesso: "Sai una cosa, non ho davvero parlato con nessuno da allora."

Da un certo punto di vista, è fisiologico. Un periodo di distacco dopo tanto tempo insieme è nell'ordine delle cose, e i ragazzi hanno tutti i loro impegni. Kunal Nayyar (Rajesh), per esempio, aveva intenzione di trascorrere del tempo in India dalla sua famiglia, e la stessa Kaley Cuoco è impegnata nel doppiaggio di Harley Quinn per la nuova serie animata del DC Universe (guarda qui il primo trailer). "Per noi sembra una pausa estiva" ha spiegato l'attrice. "Quindi, andiamo ognuno per la sua strada. Penso che ci colpirà ancora di più a settembre, quando di solito ricominciavamo le riprese."

Della sua Harley Quinn, Kaley Cuoco ha detto: "La cosa bella è che la maggior parte delle volte si imbatte in cattivi che sono peggio di lei. Quindi fai il tifo per lei: è un'assassina, ma chi muore tra le sue mani se lo merita!"

L'episodio finale The Big Bang Theory ha conquistato tre nomination agli Emmy e chi ha amato la serie sa che un legame così forte, visibile anche nell'alchimia che si creava sul set, non può essersi dissolto in poche settimane. Forza ragazzi, tenetevi in contatto, almeno con un gruppo Whatsapp...