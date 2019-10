Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: Amazon Studios produrrà una serie tratta dal libro

Quando venne pubblicato nel 1978, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino fece molto discutere a causa del tema delicato che trattava, ossia la tossicodipendenza giovanile. Ora, il libro diventerà una serie tv, prodotta da Amazon Studios e Constantin Television.

Il libro è stato scritto dai giornalisti K. Hermann e H. Rieck, in collaborazione con la protagonista Christiane Vera Felscherinow, che all'epoca si firmò semplicemente come Christiane F., per mantenere l'anonimato a causa degli argomenti trattati nel libro, basati sulle sue esperienze reali, che si svolgono nella città di Berlino. Dall'opera è stato tratto anche un film nel 1981, diretto da Uli Edel.

Per l'occasione, è stato anche annunciato il cast, che sarà composto da Jana McKinnon (Christiane), Michelangelo Fortuzzi (Benno), Lena Urzendowsky (Stella), Bruno Alexander (Michi), Jeremias Meyer (Axel) e Lea Drinda (Babsi). Gli episodi saranno 8 e la regia sarà affidata a Philipp Kadelbach. La sceneggiatura, invece è di Annette Hess. Le riprese si terranno tra Berlino e Praga e l'uscita è prevista per la fine del 2020 su Amazon Prime Video.



Per la piattaforma di streaming, il mese di ottobre è particolarmente ricco e tra le novità segnaliamo Scrubs e South Park, in arrivo in questi giorni. Dal 7 ottobre, inoltre, è già disponibile Doom Patrol, di cui potete leggere la nostra recensione.