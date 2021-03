Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: Amazon svela la data di uscita della serie TV

Amazon Prime Video ha annunciato la data di uscita di Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, nuova serie TV descritta come una riletture moderna delle celebri memorie di Christiane F., già trasposte sul grande schermo con il cult del 1981 diretto da Uli Edel.

Lo show sarà disponibile nel catalogo italiano della piattaforma streaming dal prossimo 7 maggio 2021, dopo il lancio in Germania, Austria e Svizzera.

Composta da 8 episodi, stando alla sinossi ufficiale la serie "segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso."

Il cast include gli esordienti Jana McKinnon, Lena Urzendowsky, Lea Drinda, Michelangelo Fortuzzi, Jeremias Meyer e Bruno Alexander. Con loro troviamo Angelina Häntsch nei panni di di Karin, la madre di Christiane F., Sebastian Urzendowsky nel ruolo di Robert, il papa di Christiane, Bernd Hölscher nei panni di Günther, Hildegard Schmahl nel ruolo della nonna di Babsi, Anni, Valerie Koch nei panni della madre di Stella, Nati, Nik Xhelilaj nel ruolodi Dijan, Heiner Hardt nei panni di papà di Benno, Horst, Tom Gronau nel ruolo di Matze e Mai Duong Kieu nei panni di Lamai.

La colonna sonora è stata realizzata in collaborazione con la David Bowie Estate. Ricordiamo che il compianto artista aveva lavorato anche alle musiche della pellicola del 1981.

