Ragnarok 3, quando esce la nuova stagione della serie Netflix?

La seconda stagione di Ragnarok è appena stata distribuita in streaming su Netflix, questa visione moderna della mitologia norrena segue il viaggio del protagonista Magne per diventare il Dio del Tuono. Ora i fan si chiedono se e quando vedranno una terza stagione.

La prima stagione della serie originale di Netflix ha debuttato nel gennaio 2020, la seconda è uscita il 28 maggio 2021, entrambe le stagioni sono composte da sei episodi.

Netflix non ha ancora rinnovato Ragnarok per una terza stagione, ma la cosa non dovrebbe sorprendere nessuno. Il colosso dello streaming attende quasi sempre un mese o due prima di annunciare eventuali rinnovi.



La seconda stagione di Ragnarok è stata annunciata da Netflix più di un mese dopo l'uscita della prima. Come molti altri spettacoli, la decisione di produrre un'altra stagione dipenderà in gran parte dal riscontro del pubblico che per ora ha ben accolto l’unica serie originale norvegese di Netflix.



Abbiamo dovuto aspettare più a lungo per la seconda stagione di Ragnarok a causa della pandemia, ma in generale l'attesa è di circa 12-14 mesi tra le stagioni.

Se rinnovato presto e date le precedenti tempistiche di produzione dello show, possiamo aspettarci che la terza stagione di uscirà tra la metà e la fine del 2022.



Dato il finale della seconda stagione, è chiaro che il resto della storia deve essere ancora raccontato e i fan sono curiosi di sapere come evolveranno le vicende.



