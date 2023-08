Ragnarok 4, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Con Ragnarok Netflix è andata a sollecitare l'interesse sempre crescente del pubblico per la mitologia norrena e per le atmosfere nordiche, grandi protagoniste di un bel po' di materiale tra cinema e serie TV nel corso degli ultimi anni (si pensi a Vikings, ad esempio). Ma per quanto tempo ancora verrà mandato avanti lo show?

L'interesse per la serie Netflix si è risvegliato in maniera importante in questi ultimi giorni grazie all'arrivo nel catalogo della piattaforma della terza stagione di Ragnarok: in molti, dunque, si sono già portati avanti con il lavoro chiedendosi quando e se vedremo una quarta stagione dello show ambientato nel luogo che fu teatro della leggendaria battaglia tra i giganti e le divinità norrene.

Le notizie al riguardo, purtroppo, non sono quelle sperate da buone parte dei fan: la volontà di Netflix è infatti quella di chiudere Ragnarok con questa terza e a quanto pare ultima stagione della serie, per cui, ad oggi, sperare in una quarta stagione potrebbe risultare un esercizio alquanto inutile. Certo, in questi casi mai dire mai, ma sappiamo bene quanto Netflix tenda solitamente ad essere abbastanza rigida su decisioni di questo tipo: meglio, dunque, cominciare a rassegnarsi! Per chi volesse avvicinarvisi con un po' di ritardo, intanto, qui trovate la recensione della prima stagione di Ragnarok.