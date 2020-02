Ragnarok è la quinta serie più popolare su Netflix UK. Il rinnovo è praticamente certo?

È presto per sbilanciarci, ma essendo Ragnarok divenuta velocemente la quinta novità preferita di Netflix nel giro di 10 giorni (potete vederlo nel tweet in calce) e considerando il rinnovo di Sex Education per una terza stagione (che è al secondo posto), la serie norvegese sulla mitologia norrena dovrebbe tornare per una seconda stagione.

Quando? Il rinnovo non arriverà prima di altre due settimane, come spesso accade con Netflix, sempre che non voglia attendere dati molto più certi, ma dovesse concretizzarsi la cosa, la seconda stagione dovrebbe approdare sul servizio streaming nei primi mesi del 2021.



La prima stagione di Ragnarok è ambientata nella cittadina di Edda, dove gli abitanti sono costretti ad affrontare diverse problematiche legate al cambiamento climatico, con i ghiacciai che continuano a sciogliersi ad una velocità impressionante. Gli inverni si rivelano troppo caldi, nonostante picchi di freddo incomprensibili. Dietro questi strani fenomeni atmosferici potrebbero celarsi dei personaggi 'inumani'. L'arrivo in città di due giovani studenti cambierà ogni cosa.



La serie è sbarcata su Netflix lo scorso 31 gennaio, ricevendo recensioni miste. Una produzione interessante che si incardina nella scaletta di altre serie europee alle quali Netflix si è affidata in questi anni, dalla spagnola La casa di carta alla tedesca Dark. Nel cast di Ragnarok troviamo anche due interpreti che provengono dal cast di SKAM.



Vi lasciamo alla recensione della prima stagione di Ragnarok.