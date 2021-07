Ragnarok, la star della serie Netflix svela uno 'strano' cambiamento nella stagione 2

Herman Tømmeraas, uno dei protagonisti della serie danese-norvegese Ragnarok, disponibile su Netflix, ha raccontato un piccolo dettaglio della lavorazione della seconda stagione dello show, approdata sulla piattaforma streaming lo scorso 27 maggio. L'interprete di Fjor Jutul ha parlato in questi termini di uno 'strano' cambiamento.

Si tratta degli occhi gialli di Fjor, trasformati grazie alla CGI:"Nella stagione 1 lo abbiamo fatto praticamente con queste grandi lenti a contatto. E non avevo mai usato una lente prima. Quindi ho avuto tre persone che mi aiutavano" ha dichiarato l'attore.



"Uno teneva l'occhio basso, l'altro in alto e uno ha cercato di ficcarmela in un occhio perché facevo così [stropiccia gli occhi]. Sembrava ok, ma comunque ad un certo punto potevi vedere che era una lente perché era così grande e dall'aspetto così strano. Quindi nella seconda stagione, abbiamo compreso 'Basta lenti. Lo faremo in CGI'".

Mentre i fan si chiedono quando arriverà la stagione 3 di Ragnarok, Herman Tømmeraas prosegue una prolifica giovane carriera sullo schermo; ha partecipato anche alla serie SKAM, molto conosciuta anche a livello internazionale. L'attore ha dichiarato che questa soluzione della CGI ha notevolmente migliorato la situazione.

"Penso che questo ci dia l'opportunità di far muovere di più gli occhi. E inoltre non ha influenzato molto il nostro modo di agire, perché, onestamente, quando indossi quelle cose non vedi nulla" ha concluso il giovane protagonista scandinavo, uno tra i più apprezzati nel cast dai fan.



Su Everyeye potete scoprire quali erano le nostre aspettative sulla stagione 2 di Ragnarok.