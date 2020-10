Rahul Kohli svela la sua reazione al colpo di scena su Hannah in The Haunting of Bly Manor

La serie The Haunting of Bly Manor è uscita su Netflix da un paio di settimane e i fan dell'horror di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di immergersi in tutti e nove gli episodi e guardare l'intera storia di amore e di fantasmi svolgersi.

Sfortunatamente, per quanto bella sia la storia, è anche molto tragica, e un paio di colpi di scena probabilmente hanno lasciato la maggior parte degli spettatori tristi per i personaggi sullo schermo.



È il caso della governante di Bly Hannah e del cuoco Owen, che si sono amati profondamente ma non hanno mai veramente colto l'occasione per condividere i loro sentimenti. Nel quinto episodio della serie, viene rivelato che Hannah è stata un fantasma per tutto il tempo in cui l’abbiamo vista interagire nella casa, essendo morta un momento prima che Dani Clayton arrivasse a Bly per la prima volta.

È infatti in quel momento che Hannah viene spinta nel pozzo, ma non si rende completamente conto di cosa sia successo. A quanto pare, le star della serie non sapevano del colpo di scena fino a quando non hanno letto il copione del quinto episodio, ed è stato uno shock per loro quanto lo è stato per noi.



"Quando ho letto la sceneggiatura dell’episodio cinque e quella rivelazione, la prima cosa che ho fatto è stata leggere l'episodio uno", rivela a ComicBook Rahul Kohli che ha interpretato Owen.



"Quindi ho detto, 'Aspetta, aspetta. Non era con Miles nell'episodio uno?' E ricordo di aver controllato leggendo tutti i pezzi di Hannah Gross e dicendo: "È appena morta. Owen non lo sa". E ricordo di aver detto a Mike Flanagan, quando mi ha chiesto cosa pensavo che io come attore volevo tornare indietro e leggere i precedenti copioni, solo per vedere come queste informazioni cambiano quelle precedenti interazioni" ha rivelato Kohli.



"Come per esempio quando Hannah dice che non voleva andare al funerale della madre di Owen, perché i funerali sono per i vivi. E se lo faccio come attore, anche il pubblico vorrà tornare indietro. Così mi sono emozionato per il pubblico e per quella rivelazione" ha concluso.



Come Kohli, molte persone probabilmente sono tornate indietro al primo episodio per vedere se potevano notare qualcosa sulla morte di Hannah quando è stata presentata per la prima volta. Se guardiamo di nuovo ciascuno dei primi quattro episodi, ci sono indizi sul suo destino. Ad esempio, Hannah spesso rifiuta il cibo e si ritrova ad alienarsi dalla realtà.



Mike Flanagan ha parlato dei fantasmi nascosti e del finale di stagione ti The Haunting of Bly Manor in attesa di scoprire se ci sarà una terza stagione potete leggere un approfondimento sui libri che hanno ispirato le due fortunate serie The Haunting.