Rai 3, serata senza Salvo Sottile e Un posto al sole: cosa succede?

Il neo direttore di Rai 3 Franco Di Mare, da poco insediatosi a capo del canale, sta già facendo parlare di sé rivoluzionando all'ultimo minuto la programmazione della rete: per oggi 25 maggio niente Palestre di vita di Salvo Sottile e repliche di Un posto al sole, che sono stati rimpiazzati da altri programmi.

Forse alcuni se ne saranno già accorti, ma stasera su Rai 3 la programmazione non ha seguito, e non seguirà, l'abituale tabella di marcia. Alle 20.25 non c'è stato il consueto appuntamento con le repliche di Un posto al sole: al suo posto c'è stata invece una replica di Vox Populi, programma condotto da Luca Matera che stasera ci ha raccontato come sono cambiati i costumi degli italiani sul lavoro negli ultimi 40 anni.

Scelta molto sospetta, soprattutto se si considera il nutrito stuolo di fan della serie partenopea che continuava a seguirne assiduamente le vicende, nonostante gli episodi non siano quelli della nuova stagione..

Ben più lampante è invece il motivo della sostituzione del Palestre di vita di Salvo Sottile con Generazione Bellezza: dopo le ultime due disastrose settimane, nelle quali ha raggiunto appena il 3% di share, Sottile è stato momentaneamente messo in pausa in attesa di capire il da farsi con il suo talk show e qualcuno già prevede uno declassamento dalla prima serata ad un'altra fascia oraria meno impegnativa.