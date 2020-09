Rai 4 trasmette gli Emmy: come e quando seguire la cerimonia, Zerocalcare tra gli ospiti

La 72esima cerimonia di premiazione degli Emmy si avvicina e, come ogni anno, Rai4 trasmetterà in diretta l'evento di risonanza internazionale e lo farà con un ospite d'eccezione, nientemeno che il fumettista Zerocalcare.

La diretta verrà trasmessa in chiaro tra domenica 20 settembre e lunedì 21 ed inizierà alle 01.45 di notte e sarà commentata in studio dalla conduttrice radiofonica e televisiva Carolina Di Domenico e dal giornalista ed esperto di serialità televisiva Andrea Fornasiero. Il tutto accompagnato da interventi e apprendimenti del'l'amatissimo fumettista, con cui si parlerà di cultura pop, influenze dei mezzi multimediali e, ovviamente, di serie TV.

Non fatevi spaventare dall'orario, si prospetta una cerimonia davvero unica nel suo genere. Tra misure eccezionali anti-Covid, che potrebbero essere anche un'anteprima di quelle che verranno adottate alla prossima cerimonia degli Oscar, e nomination inattese, gli Emmy 2020 sono un evento imperdibile. Tra i favoriti ci sono gli innumerevoli candidati di casa Netflix, che potrebbero lasciare ben poco agli altri contendenti, e persino le nomination a sorpresa di Brad Pitt come miglior attore non protagonista per la categoria commedie e quella di Jennifer Aniston per la migliore interpretazione drammatica.

Per tutti i dettagli, ecco il nostro focus sulle nomination agli Emmy 2020.