La Rai annuncia Màkari, giallo per la TV tratto dal libro di Gaetano Savatteri

Dopo aver discusso di tutti i videogiochi adatti ad una serie TV, vi segnaliamo la nuova fiction prodotta dalla Rai intitolata Màkari, che farà felici tutti gli appassionati di giallo e delle indagini di Montalbano.

L'opera è ispirata ai romanzi scritti da Gaetano Savatteri e farà parte della programmazione del 2021, come annunciato durante un evento in cui è stato presentato il prossimo palinsesto della Rai. Composta da 4 puntate, sarà ambientata in Sicilia, esattamente tra la Baia di Santa Margherita e la Riserva Naturale dello Zingaro, dove seguiremo le avventure di Saverio Lamanna, scrittore e detective, impegnato ad indagare in casi di omicidio, scommesse clandestine e sparizioni.

Nella parte del protagonista troveremo l'attore Claudio Gioè, che sarà accompagnato dagli interpreti di Peppe Piccionello, suo amico nonché inconsapevole aiutante delle sue indagini e Suleima, giovane studentessa di architettura di cui si è innamorato il protagonista. La regia sarà affidata invece a Michele Soavi, conosciuto per il suo lavoro dietro la macchina da presa in "Rocco Schiavone" e "La Guerra è finita", mentre la sceneggiatura è stata scritta da Francesco Bruni.

Infine ricordiamo a tutti gli appassionati di gialli, che è appena stato pubblicato l'ultimo libro di Camilleri dedicato a Montalbano, opera che chiude definitivamente la storia dell'ispettore di Vigata.