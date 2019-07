La Rai dedica il suo palinsesto ad Andrea Camilleri dopo la scomparsa

Andrea Camilleri è stato uno degli scrittori più apprezzati ed amati di quest'ultimo mezzo secolo: fine intellettuale e romanziere, il padre del Commissario Montalbano deve la sua fama anche all'abilità di non rinunciare mai alla sua indole più popolare, sicuramente accresciuta dallo storico legame con la Rai.

Proprio la TV di Stato ha deciso, per omaggiare il grande scrittore scomparso, di dedicargli praticamente quasi tutto il proprio palinsesto giornaliero: lungo tutta la giornata assisteremo quindi ad appuntamenti dedicati a Camilleri su tutti e tre i canali Rai.

Maggiormente coinvolta è ovviamente Rai1, che per tanti anni ha ospitato in prima serata e con grande successo gli episodi di Montalbano: sulla rete ammiraglia già due speciali sono andati in onda tra Uno Mattina Estate alle 9:00 e il Tg1 alle 11:30 di questa mattina, senza contare l'appuntamento con Io e Te delle 14:00 interamente dedicato al romanziere siciliano. Alle 16:50 anche La Vita in Diretta riserverà un grosso spazio a Camilleri, mentre alle 20:35 andrà in onda un apposito speciale di Porta a Porta seguito dalla replica dell'acclamatissimo Conversazioni su Tiresia, spettacolo registrato al Teatro Greco di Siracusa l'11 giugno 2018. Alle 22: 40 il Tg1 manderà in onda un nuovo speciale intitolato Camilleri Sono, mentre alle 00:15 potremo assistere al documentario Andrea Camilleri: Io e la Rai.

Anche Raidue e Raitre dedicheranno alcuni spazi al ricordo dello scrittore: alle 18:00 andrà in onda un insieme di interviste di Bianca Berlinguer a Camilleri durante #Cartabianca, mentre sempre a questi sarà dedicata l'intera puntata di Blob.

La programmazione delle reti tematiche Rai non resta ovviamente esclusa dall'iniziativa: alle 19:15 andrà in onda su Rai Premium il documentario Andrea Camilleri: Il Maestro Senza Regole, mentre alle 21:10 verrà trasmesso su Rai Storia quello intitolato Biografie: Andrea Camilleri Vigàta Nel Cuore. Sempre Rai Storia riproporrà un'intervista del 2004 con per il programma Rewind, mentre alle 20:05 andrà in onda su Rai5 Gli Scrittori e la Televisione: Andrea Camilleri. Sempre Rai5 trasmetterà alle 20:35 Terza Pagina: Intervista ad Andrea Camilleri.