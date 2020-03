La Rai fa dietrofront: rinviato Ballando con le Stelle causa Coronavirus

Nonostante le rassicurazioni di Milly Carlucci, che proprio qualche giorno fa aveva rivelato che "l'azienda ha chiesto la messa in onda per il 28 Marzo", DavideMaggio riporta la notizia che Ballando Con Le Stelle è stato rinviato causa Coronavirus.

Le motivazioni sono da ricercare nel nuovo decreto firmato dal Governo e che ha introdotto misure ancora più restrittive fino al prossimo 3 Aprile per bloccare la diffusione del virus in Italia ed evitare gli assembramenti di persone.

Dalla Rai ancora non è arrivata l'ufficialità, ma da quanto emerge Ballando Con Le Stelle non andrà in onda tra sedici giorni come previsto. Lo stesso sito riporta anche anche tutte le attività sono sospese e quindi è praticamente impossibile far partire la macchina organizzativa del programma condotto da Milly Carlucci, in quanto potrebbe mettere a rischio tante persone che lavorano alla produzione, oltre che gli stessi concorrenti.

La presentatrice dal suo canto si era impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare il dcpm in materia di contagio.

DavideMaggio riferisce anche che probabilmente la messa in onda avverrà ad Aprile, salvo ovviamente altre misure da parte del Governo.

Nel cast di Ballando Con Le Stelle saranno presenti Costantino Della Gherardesca, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Holaf, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri e Tullio Solenghi.

Questa mattina è stato posticipato anche Detto Fatto.