Rai Fiction: annunciati i titoli per l'autunno 2020, cosa ci aspetta?

In un'intervista a La Stampa, Eleonora Andreatta, capo di Rai Fiction, ha annunciato quelle che saranno le serie TV previste per il prossimo autunno. Non mancano i sequel tanto attesi, numerose novità ma, anche produzioni sospese a causa del Covid-19.

Tra i titoli riconfermati per una nuova stagione troviamo "Nero a metà", una delle serie più attese del 2018 con Claudio Amendola che ha raggiunto picchi di ascolti di oltre 6 milioni di spettatori. Saranno poi messi in onda i restanti episodi, quattro per l'esattezza, di "Doc – Nelle tue mani", la fiction con Luca Argentero, tra i più grandi successi di questa stagione, la cui produzione si era interrotta per la pandemia. Vedremo anche la terza stagione de "L'allieva", la serie tratta dai libri di Silvia Gazzola, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Tra le novità assolute troviamo poi "Il commissario Ricciardi", la nuova serie tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni che, vedrà anch'essa Lino Guanciale vestire i panni del protagonista. Una nuova avventura attende anche Alessandro Gassman che interpreterà un poliziotto tormentato dal suicidio di suo figlio in "Io ti cercherò".

Infine, troviamo "Mare Fuori", una nuova serie in sei puntate con Carolina Crescentini, ambientata in un istituto di pena minorile, che sarebbe dovuta essere trasmessa da Rai 2 questa primavera ma che, è stata spostata in autunno.

L'offerta Rai sarà completata da una serie di film per la televisione, in primo luogo il film su Rita Levi Montalcini. Non sarà una vera e propria biografia quanto piuttosto un film incentrato su un particolare periodo della sua vita e dalle sua carriera. La scienziata sarà interpretata da Elena Sofia Ricci.