Al via su Rai Gulp La Banda dei FuoriClasse: la scuola in TV ogni giorno dalle 9:15

Prenderà il via lunedì 20 Aprile su Rai Gulp La Banda dei FuoriClasse, il nuovo programma per la didattica a distanza in onda tutti i giorni fino al venerdì dalle 9:15 alle 12:15. L'iniziativa rientra nel progetto della televisione pubblica che vuole garantire la didattica a distanza per bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie.

Condotto da Mario Acampa ed in onda dal centro di produzione di Torino, il programma ha l'obiettivo di educare i bambini e farli sentire meno soli in questo periodo particolare di pandemia, che ha bloccato le lezioni a scuola.

La Banda dei FuoriClasse è scritto da Acampa e Franco Taddia, altro esperto di divulgazione per i più giovani, mentre la regia è affidata a Marta Manassero. Il conduttore porterà i ragazzi alla scoperta di un itinerario scolastico composto da lezioni, contributi video, videoconferenze con esperti ed altro, che andranno a toccare tutte le materie curricolari.

Il programma è stato realizzato insieme al Ministero della Pubblica Istruzione ed ha visto la collaborazione di vari docenti.

Rai negli ultimi giorni ha dato ampio spazio all'apprendimento per i bambini: su Rai Yoyo è stato anche lanciato uno spazio dedicato all'apprendimento dell'inglese e dell'arte, mentre proprio su Rai Gulp sono trasmessi anche programmi di letteratura, educazione civica, educazione motoria e scienza.

Rai Gulp potrà essere seguito anche su RaiPlay in streaming.