Rai Play presenta Mi hanno sputato nel milkshake, pilota con Aurora Ruffino

Continua ad arricchirsi il catalogo di Ray Play: questa volta vi segnaliamo la puntata pilota di quella che potrebbe diventare una nuova serie intitolata "Mi hanno sputato nel milkshake". Ecco la trama dello show.

L'opera è stata scritta da Carolina Cavalli ed è la vincitrice del Premio Solinas, riconoscimento assegnato ai progetti più interessati ed innovativi. Alla regia di "Mi hanno sputato nel milkshake" troveremo Beppe Tufarolo e Carolina Cavalli che ci racconteranno la storia di Siri, protagonista con il volto di Aurora Ruffino, ragazza che è alle prese con la crisi dei venticinque anni, insieme a lei troveremo un variegato cast di personaggi come la sua coinquilina Tea, il Dj Stomale e l'amica Momo. L'opera sarà ambientata nel 2010 a Milano, mostrandoci quindi le difficoltà di Siri nell'affrontare alcuni problemi della sua vita e della società in generale.

Per vedere questa puntata dovremo aspettare il prossimo 27 dicembre, quando sarà trasmessa in seconda serata su Rai 3, mentre se preferite sarà anche disponibile per la visione in streaming su Rai Play. Come dicevamo si tratta di un episodio pilota, che potrebbe diventare una serie TV se dovesse riscuotere il successo sperato.

Infine vi segnaliamo la presenza di Tanto non uscivo lo stesso, opera dei The Jackal su Rai Play.