Su Rai Premium tutte le edizioni dell'Eurovision dal 2016 al 2019: il programma

In attesa della messa in onda di Europe Shine a Light, Rai Premium ha deciso di placare la voglia di musica dei fan che, purtroppo, quest'anno non potranno godere dell'Eurovision.

Per questo motivo la TV di Stato ha annunciato che saranno trasmesse tutte le repliche dell'Eurovision dal 2016 al 2019, su Rai Premium e RaiPlay in seconda serata.

Si è partiti ieri sera con l'Eurovision 2016, tenutosi a Stoccolma presso la Ericsson Globe Arena e che vide la partecipazione per l'Italia di Francesca Michielin con "No Degree of Separation", la versione rivisitata di "Nessun Grado di Separazione" che si classificò seconda a Sanremo, dietro gli Stadio che declinarono l'offerta.

Stasera toccherà all'Eurovision 2017 tenuto in Ucraina. Per l'Italia partecipò Francesco Gabbani che in quell'anno macinò record su record al punto che molti scommettitori puntavano alla sua vittoria anche agli Eurovision. Alla fine però si piazzò sesto con il Portogallo vincitore con Salvador Sobral.

Giovedì 14 Maggio invece sarà la volta dell'Eurovision 2018, tenuto all'Altice Arena di Lisbona a cui presero parte Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente".

Venerdì 15 Maggio invece andiamo indietro di un anno con l'Eurovision 2019. A partecipare per il nostro paese fu Mahmood, vincitore di Sanremo con "Soldi".