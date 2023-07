Rai prepara docufiction su Raul Gardini, l'imprenditore morto suicida nel 1993

La prossima domenica, 23 luglio, andrà in onda su Rai1 la docu-fiction Raul Gardini con Fabrizio Bentivoglio e Pilar Fogliati, diretta da Francesco Miccichè. In occasione dei 30 anni trascorsi dal suicidio del noto imprenditore italiano, la Rai ripercorre la sua storia con testimonianze e materiale d’archivio. Una serie che farà discutere.

Raul Gardini è prodotto da Rai Fiction e Aurora TV con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. La trama racconta l'avventura del Moro di Venezia e la Coppa America, ma anche la crisi di Enimont, gli anni di Tangentopoli e la frattura con la famiglia Ferruzzi, un ritratto dedicato sia alla figura imprenditoriale che al suo lato più intimo e umano.

La narrazione prende il via dal varo della barca Moro di Venezia, avvenuta l'11 marzo 1990 e termina nel giorno del suicidio di Gardini, il 23 luglio 1993. Pilar Fogliati interpreta una giornalista che, nel corso di un'intervista a Gardini, racconta le complessità dell'imprenditore e le vicende che lo hanno portato a essere uno degli italiani più noti e potenti al mondo.

Ecco le parole del protagonista Fabrizio Bentivoglio:

"La prima volta che mi è stato proposto il ruolo di Raul Gardini è stato una decina di anni fa, per un film che poi, come spesso succede, non si è più fatto, lasciando in me, ma credo anche in lui, non contento già allora di essere stato dimenticato, un certo rimpianto. Quindi, quando ho ricevuto la telefonata di Francesco Miccichè che mi parlava di questo suo progetto, non solo non ho fatto alcuna fatica nel sentirlo subito anche mio, ma ci siamo anche detti che avremmo diviso i compiti: il documentario avrebbe raccontato Gardini, l’uomo pubblico, l’industriale; il film avrebbe raccontato Raul, l’uomo privato, il marito, il padre, l’amico e a cose fatte posso dire con certezza, anche per la rapidità con cui il tutto è stato girato, che questo Raul è sgorgato quasi malgrado me, autonomamente, come se avesse anche lui una certa fretta di uscire e di liberarmi da quella promessa fattagli più di dieci anni fa".

L'appuntamento è fissato su Rai 1 il 23 luglio.