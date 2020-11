La Rai sospende Detto Fatto dopo il tutorial sexy del supermercato

Dopo le polemiche scaturite dal tutorial su "come essere sexy al supermercato", la Rai ha annunciato la sospensione di Detto Fatto. La decisione è stata presa dall'amministratore delegato Fabrizio Salini, che ha avviato un'istruttoria per fare lumi sulla vicenda.

Proprio Salini in serata aveva definito il tutorial "un fatto gravissimo che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma".

Secondo quanto riportato da Repubblica la decisione della sospensione è stata presa proprio dallo stesso AD, il quale starebbe studiando tutte le mosse future per capire come adattare la linea editoriale al messaggio che vuole dare la Rai. Detto Fatto infatti è stato registrato, ed evidentemente secondo Salini non ci sono le condizioni per rimandarlo in onda senza un intervento adeguato che faccia lumi sulla vicenda.

Il programma allo stato attuale non è stato cancellato, ma ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo politico e della TV. Il direttore di RaiDue, Ludovico Di Meo, si è scusato pubblicamente ed ha definito "un errore gravissimo" il tutorial.

Il tutorial di Emily Angelillo a Detto Fatto ha però provocato anche una serie di commenti negativi su web, ed in molti hanno definito "sessita" quanto visto in TV.