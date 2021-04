La Rai sospende Game of Games, fallimento per Simona Ventura

Questo sembra essere un periodo molto difficile per Simona Ventura, dopo aver saltato il Festival di Sanremo a causa della positività al Covid-19, la conduttrice si trova ora costretta anche a salutare il suo nuovo programma. La Rai infatti, ha deciso di sospendere Game of Games.

Secondo quanto riporta davidemaggio.it, lo show non andrà in onda nelle prossime due settimane, per lasciare spazio ad alcuni film. Sembra che questa decisione sia stata presa per via degli ascolti non proprio soddisfacenti. Il programma di Simona Ventura è infatti partito con 3,9% di share, un dato bassissimo, che non ha convinto i vertice Rai. Per risollevare le sorti di questo format ideato da Ellen DeGeneris, si è pensato di apportare alcune modifiche allo show, ma sembra improbabile che questo possa tornare in onda già da questo mercoledì.

Simona Ventura dal canto suo sembra essere comunque felice per aver intrapreso questa nuova avventura televisiva e in una recente intervista ha detto: "È un programma che mi entusiasma per diversi motivi: perché lo ha inventato Ellen, perché è divertente e perché torno a fare la conduttrice in un programma in cui la conduzione conta moltissimo. Questo programma mi piace talmente tanto che spero che diventi il mio progetto anche negli anni a venire. Avevamo visto che negli altri paesi era fatto con le persone comuni. Ma io mi trovo più a mio agio a maltrattare i vip".

Per scoprire come andranno a finire le cose, non ci resta che attendere.