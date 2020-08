La Rai sospende Io e Te: un positivo nello staff di Pieluigi Diaco

Sapevamo che Io e Te non avrebbe fatto parte della prossima stagione televisiva ma, nessuno poteva immaginarsi che il programma sarebbe stato addirittura chiuso con anticipo. La Rai ha infatti deciso di sospendere il Talk show di Pierluigi Diaco a causa di un acclamato caso di covid nello staff.

In tutto questo c'è un po' di ironia. Proprio nei giorni scorsi il giornalista aveva dichiarato di non voler più parlare di Covid nella sua trasmissione e, addirittura ora a causa di questo virus è stata sospesa. Diaco è tra l'altro noto per i continui battibecchi in studio, e nel corso di questa estate ha più volte zittito i propri collaboratori accusati di creare un fastidiosissimo chiacchiericcio di sottofondo.

Nel corso di questa estate abbiamo Io e Te non è mai stato scontanto. Tra qualche errore grammaticale di troppo e aspri litigi con Corinne Clery il conduttore ha tenuto sempre alta l'attenzione sul programma di Rai 1.

Selavaggia Lucarelli non ha avuto parole tenere per Diaco, definendolo addirittura un caso inquietante nel panorama televisivo in quanto ogni qualche volta deve intervistare un ospite, deve metterlo in forte difficoltà, finendo con litigarvi pure.

" rivolge le domande a se stesso, in una sorta di corto circuito marzulliano, dandosi poi ragione, complimentandosi per il suo acume, stringendosi la mano e dando appuntamento alla prossima puntata con un ospite eccezionale, che ha corteggiato a lungo: se stesso"