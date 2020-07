La RAI sostituisce Mara Venier e Domenica In: ecco chi prenderà il suo posto

Dal prossimo 2 Agosto 2020, Domenica In non andrà più in onda. La trasmissione condotta dalla zia Mara Venier, infatti, andrà in vacanza per la pausa estiva, come avvenuto anche negli ultimi giorni. "Il meglio di Domenica In" quindi andrà in onda fino ad oggi, 26 Luglio 2020, con le repliche iniziate il 5 Luglio.

Dal 2 Agosto toccherà a Francesca Fialdini, che andrà in onda con "Da noi a ruota libera", dalle 14:00 all 16:10. Come avvenuto con Domenica In nelle ultime settimane, però, anche in questo caso si tratterà di un "best of" del programma della Fialdini, mentre la seconda parte del pomeriggio sarà occupata da Amadeus con le repliche di "Ora o mai più".

La stagione di Domenica In andata in onda quest'anno è stata innegabilmente caratterizzata dall'emergenza sanitaria del Coronavirus, che la Venier ha raccontato ogni fine settimana con approfondimenti e dirette per informare gli spettatori sull'andamento della curva epidemiologica. Tuttavia, Mara Venier si è anche gravemente infortunata lo scorso giugno, fratturandosi il piede. Emblematici però sono stati anche i siparietti divertenti come quello con Fabio Rovazzi.