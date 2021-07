Raimondo Todaro lascia Ballando, Milly Carlucci: 'C'è un po' di delusione'

Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle: l'annuncio è stato dato dallo stesso ballerino tramite social, ma la cosa non sembra esser stata accolta nel migliore dei modi da Milly Carlucci, che in un post Instagram ha lanciato alcune frecciatine neanche troppo velate al suo ormai ex-collaboratore.

"Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po' di delusione, ho visto invece il suo post" si legge nel post della conduttrice.

Carlucci ha poi proseguito: "Abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con Il Mascherato è diventato anche coreografo. Con questa esperienza nel suo bagaglio, siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre".

Una reazione a cui è seguita la contro-risposta di Todaro, che ha rilanciato: "Leggo con molta tristezza le parole di Milly. Non vedo che male ci potrebbe essere qualora vi fossero altre trattative in corso". Il ballerino ha poi precisato di esser risultato positivo al COVID e di non aver potuto, quindi, organizzare un incontro a quattr'occhi con la presentatrice. A proposito dello show condotto da Milly Carlucci, intanto, nei giorni scorsi Morgan è tornato a parlare della sua partecipazione a Ballando.