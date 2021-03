Raised by Wolves 2: quando esce la prossima stagione della serie di Ridley Scott?

Il primo ciclo di episodi di Raised by Wolves ha sorpreso tutti, pubblico e critica. La serie drama fantascientifica prodotta da Ridley Scott (che ne ha diretto anche i primi due episodi), si è dimostrata un prodotto innovativo, potente, in grado di stupire lo spettatore tra una messa in scena favolosa e una trama coinvolgente.

Abbiamo visto insieme come siano iniziate le riprese di Raised by Wolves 2, e quindi la domanda ora è lecita: quando riusciremo ad assistere al secondo ciclo di episodi dello show di Aaron Guzikowski?

La storia della produzione di Raised by Wolves

Sappiamo che, dopo l'annuncio della realizzazione dello show nel 2018, è passato un anno e mezzo prima di poter assistere all'uscita della première della serie, che è stata trasmessa negli Stati Uniti su HBO tra settembre e ottobre del 2020, mentre in Italia la pubblicazione è avvenuta dall'8 febbraio all'8 marzo 2021 su Sky Atlantic e Now TV, con due episodi ogni settimana.

Il 17 settembre del 2020 la stessa HBO aveva rinnovato la serie per una seconda stagione già prima della sua messa in onda, facendo comprendere quanto l'emittente televisiva credesse nel progetto.

Quando uscirà Raised by Wolves 2?

Considerando che i lavori sul set per il secondo arco narrativo della serie sono ricominciati nella prima decade di marzo 2021, se le tempistiche viste per la prima stagione si mantenessero le stesse potremmo ipotizzare come Raised by Wolves 2 potrebbe arrivare intorno ai mesi di settembre e ottobre del 2022, esattamente due anni dopo rispetto a quanto visto con il primo ciclo di episodi. Il numero di puntate potrebbe essere di 8, o 10, come avvenuto per la prima stagione. Staremo a vedere.

In chiusura, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Raised by Wolves.