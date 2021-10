Raised by Wolves 2, finalmente il teaser trailer della serie di Ridley Scott

Da mesi non si avevano notizie della seconda stagione di Raised by Wolves, la serie fantascientifica prodotta da Ridley Scott e creata da Aaron Guzikowski. Con l'arrivo di Dune sulla piattaforma streaming, HBO Max ha deciso di trasmettere in anteprima il teaser trailer di Raised by Wolves 2. Ecco le novità!

Ci eravamo già interrogati sulla possibile data di uscita di Raised by Wolves 2, ma con il teaser trasmesso ieri HBO Max ha confermato la finestra di debutto della serie. Nel tweet riportato in calce all'articolo potete vedere il teaser, che termina con l'annuncio: la season 2 di Raised by Wolves debutterà nei primi mesi del 2022.

Raised by Wolves narra le vicende di due androidi, Madre e Padre, che fuggono dalla Terra devastata da una guerra tra atei e religiosi, arrivando sul misterioso pianeta Kepler-22b con l'obiettivo di far ripartire da zero la specie umana. Dopo alcuni anni scoprono di non essere gli unici terrestri sul pianeta, ma anche in questo caso la colonia umana minaccia di essere distrutta dalle divergenze religiose.

Per quanto riguarda la stagione 2, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), insieme ai loro sei figli, si uniscono a una colonia atea nata da poco sul pianeta. L'ingresso in questa nuova strana società sarà solo l'inizio dei loro guai, e ciò che resta della razza umana potrebbe nuovamente essere messo a repentaglio.

Una delle più recenti novità per Raised by Wolves 2 è l'ingresso nel cast di 6 new entry: il danese Peter Christoffersen, James Harkness (The English Game), Selina Jones, Morgan Santo, la sudafricana Kim Engelbrecht, nota per il ruolo di Marlize DeVoe in The Flash, e Jennifer Saayeng. Ridley Scotto è il produttore esecutivo dello show, lo showrunner è Aaron Guzikowski.