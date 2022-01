Raised by Wolves 2, il nuovo trailer ufficiale dello show di Ridley Scott

Si avvicina la data di uscita della stagione 2 di Raised by Wolves, la serie prodotta da Ridley Scott per HBOMax. I due minuti di trailer anticipano dei piccoli frammenti del seguito della nuova avventura fantascientifica del celebre regista e produttore britannico.

Dopo che il primo trailer di Raised by Wolves 2 aveva annunciato la data d'uscita in streaming su HBOMax, fissata al 3 febbraio, il nuovo trailer ufficiale ci mostra qualche indizio sul proseguimento della serie, che riparte da dove ci aveva lasciati la prima stagione.

Al centro del racconto di Raised by Wolves c'è la famiglia dei due androidi Madre e Padre (rispettivamente interpretati da Amanda Collin e Abubakar Salim) con i loro 6 figli umani, che dopo essere fuggiti dal nostro pianeta, devastato dalla guerra, si ritrovano a far parte di una colonia di fuggitivi che si è stabilita sul pianeta Kepler-22B.

Una nuova società che si sviluppa in un ambiente che riserva ancora dei misteri per i nuovi arrivati, mentre qualcuno di loro minaccia di mettere in pericolo ciò che resta della razza umana.

Di recente, HBOMax ha diffuso il bellissimo poster ufficiale di Raised by Wolves 2 e ha espresso un plauso attraverso le parole della dirigente Sarah Aubrey: "Quando penso a Raised by Wolves, penso all'abilità artistica nel dare vita a una trama avvincente, a una scenografia fuori dal mondo, effetti speciali e cinematografia, abilità artistica nelle interpretazioni attoriali memorabili di questi personaggi e all'arte legata al leggendario lavoro di Ridley Scott, di Aaron Guzikowski e del nostro incredibile equipaggio", ha dichiarato la produttrice.