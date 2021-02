Raised by Wolves, gli addetti ai lavori: 'Ridley Scott è un visionario'

Trovare il luogo giusto in cui girare Raised By Wolves è stato il primo grande passo per il regista e produttore esecutivo Ridley Scott nel portare in vita il mondo fantascientifico distopico del creatore Aaron Guzikowski.

Secondo gli addetti ai lavori non è stato di certo un compito semplice ma, Scott è stato in grado di vedere ben oltre le asperità del luogo prescelto dimostrando di essere un vero e proprio visionario.

"Stavamo cercando un paesaggio arido. Non sapevamo esattamente cosa volevamo" ha detto lo scenografo Chris Seagers. "Abbiamo poi trovato un vecchio vigneto abbandonato, era altissimo e quasi si toccavano le nuvole, Ridley Scott ha iniziato a guardarsi in giro. Ha fatto arrivare camion per rimuovere il terriccio e trasformare quel luogo nella sede della sua distopia di sabbia e roccia".

La posizione difficile della location principale della serie, avrebbe dettato molte delle decisioni sullo show. Il supervisore degli effetti visivi Raymond McIntyre Jr. ha fatto il resto del lavoro sporco: "Ridley viene da un periodo negli anni '80 in cui non si potevano fare tante cose con gli effetti visivi, quindi trovare idee creative era davvero importante. Ora siamo nel 2021 e puoi fare molto di più con gli effetti visivi, ma per fare un buon lavoro devi sempre partire da qualcosa di concreto".

Insomma, Raised by Wolves è stato frutto di un sapiente gioco di squadra ma, la straordinaria capacità visionaria di Ridley Scott è stata sicuramente fondamentale. Intanto nei giorni scorsi Raised by Woves è approdata su Sky, e per la gioia dei fan è stata già rinnovata per una seconda stagione.