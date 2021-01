Raised by Wolves arriva in Italia: come guardarlo in streaming tra NOW TV e Sky

Tra poche settimane anche il pubblico italiano potrà guardare Raised by Wolves, la prima serie tv di Ridley Scott. Il visionario regista di Blade Runner ha prodotto un ambizioso progetto sci-fi in dieci episodi, dirigendo anche i primi due. La serie è già stata rinnovata per la seconda stagione e arriverà a febbraio su Sky.

Raised by Wolves debutterà lunedì 8 febbraio alle 21.15 con un doppio episodio, e sarà disponibile anche in streaming su NOW TV.

Le atmosfere della serie richiamano quelle dei grandi capolavori di fantascienza distopica di Ridley Scott, così come le tematiche e gli interrogativi sul senso della vita e su temi importanti e attuali, come gli estremismi religiosi e i conflitti che questi generano.

Raised by Wolves - Una nuova umanità è scritta da Aaron Guzikowski, già sceneggiatore di Prisoners, che figura anche come showrunner della serie. La trama è incentrata su due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e l'ordine religioso dei Mitraici, di derivazione cristiana, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Gli androidi portano con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà. Dodici anni dopo, solo un bambino, Campion, è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell'universo.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra anteprima di Raised by Wolves.