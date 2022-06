Raised By Wolves, in arrivo una petizione in stile Lucifer per la serie di Ridley Scott?

La cancellazione di Raised By Wolves ha creato non poco scompiglio tra il pubblico, che si domanda come si possibile che il dramma fantascientifico di Ridley Scott abbia subito una simile battuta d'arresto vista la sua indiscutibile qualità.

Ad unirsi al coro di disperati vi è anche Abubaker Salim, una delle star dello spettacolo, che motiva i telespettatori ad impegnarsi affinchè questa discutibile decisione venga sovvertita. L'attore ha infatti sottolineato che potrebbe esserci ancora qualche speranza per Raised By Wolves visto che la produzione è assolutamente disposta a portare avanti il proprio lavoro.

"Mentre parliamo, la Scott Free [Productions] e i creativi stanno spingendo affinché lo spettacolo possa continuare con altre emittenti", ha scritto Salim. "Chiedo un intervento. Vedo l'amore puro, la passione e le domande (troppe) che sorgono quotidianamente su Twitter per RBW. Ora vi chiedo di continuare, e con ancora più vigore, a mostrare quell'amore genuino ovunque, mentre cerchiamo con grande impegno una nuova casa. Quindi proviamoci. Diamo il massimo. Apriamo finalmente una porta e facciamo in modo che la luce di questo spettacolo possa irradiare altri luoghi".

Insomma, secondo l'attore una petizione in stile Lucifer potrebbe essere la soluzione per salvare questa serie in cui degli androidi sono incaricati di allevare bambini umani su un misterioso pianeta vergine. Voi pensate che Raised By Wolves verrà salavata? Diteci le vostre previsioni nei commenti.