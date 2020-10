Raised by Wolves, l'autore commenta il finale e anticipa le riprese della stagione 2

In attesa di vederla anche in Italia, Raised by Wolves è stata già rinnovata per una seconda stagione grazie al successo ottenuto oltreoceano su HBO Max. Prodotta e diretta (in parte) da Ridley Scott, la serie HBO Max è stata creata da Aaron Guzikowski, che parlando con Deadline ha commentato il finale del primo arco narrativo.

Attenzione, seguono spoiler.

"Madre e Padre pensano di trovarsi in una missione suicida per distruggere il bambino che Madre ha dato alla luce e che alla fine metterà in pericolo il pianeta e tutti gli altri figli, ma quello che succede è che finiscono per attraversare il pianeta invece che bruciarlo nel mezzo del nucleo, come faresti su un pianeta normale" ha spiegato lo showrunner. "Ovviamente, questo pianeta ha qualcosa di unico. Riescono ad arrivare dall'altra parte del pianeta, nella zona tropicale che hanno sempre cercato di raggiugnere, ma ironicamente non hanno i loro figli con loro, perciò questo è un problema."

Sulla rivelazione della presenza di altri umani sul pianeta, Guzikowski ha spiegato: "Sono rifugiati dalla Terra proprio come i Mitraici, anche se i Mitraici credevano che i loro nemici non avrebbero avuto la capacità o la tecnologia per raggiungere questo pianeta. Quindi scopriremo come è stato possibile nella seconda stagione. È in gioco una dinamica di potere molto diversa, perché c'è un nuovo gruppo proveniente dalla Terra che è in grado di mantenere gran parte della propria tecnologia anche su questo pianeta, a differenza dei Mitraici che sono piuttosto vulnerabili."

A proposito della seconda stagione, l'autore ha anticipato che i nuovi episodi dovrebbero entrare in produzione entro qualche mese: "Speriamo di iniziare le riprese all'inizio del prossimo anno. Andremo in Sud Africa e, ovviamente, in luoghi diversi perché ci troveremo in un'altra parte del pianeta. Quindi la seconda stagione sarà immersa in un tipo di ambiente molto diverso. Come la Terra, questo pianta, a seconda di dove ti trovi, può avere un aspetto molto differente."

Per altri approfondimenti, di recente Scott ha spiegato cosa lo ha convinto a realizzare Raised by Wolves.