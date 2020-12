Ridley Scott consiglia il binge watching di Raised By Wolves 'con tre bottiglie di vino'

In attesa di tornare a lavoro per la seconda stagione di Raised By Wolves, l'ideatore Aaron Guzikowski è tornato a parlare di ciò che rende affascinante la serie sci-fi: un grande ruolo lo gioca il mistero, come è stato per Lost e per Westworld.

"Sono un grande fan dello sci-fi, quindi so cosa significa cercare di capire certe cose. La serie è come se fosse una gigantesca casa infestata, piena di tutti questi misteri legati a chi viveva in quei luoghi. Ci sono moltissimi strati e nessuno è ancora riuscito veramente a capire. Se ti fai un giro su Reddit, scopri che qualcuno ci è andato vicino, ma non credo che qualcuno abbia ancora fatto centro", ha dichiarato a The Guardian.

Come nelle serie sopracitate, ciò che appassiona i fan è proprio cercare di risolvere certi enigmi proposti dalla trama. Un procedimento che ha caratterizzato le prime stagioni di Lost e ha incollato allo schermo tantissimi appassionati. A tutto ciò si aggiungono le tematiche relative agli androidi e alla coscienza umana: "Adoro il momento in cui ti accorgi di aver creato un computer così intelligente che da questa equazione incredibilmente complessa inizia a nascere l'emozione".

La serie ha potuto contare anche sulla mano esperta di Ridley Scott, affascinato dall'esplorazione dei pianeti e di tematiche legate a 2001: Odissea nello Spazio. Il regista ha persino qualche consiglio per i fan del binge watching: "Puoi tranquillamente farlo. Con una serie come la nostra, puoi sederti con tre bottiglie di vino e guardare tutte le dieci ore se lo vuoi". Per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima di Raised By Wolves.