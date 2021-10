Raised by Wolves: Dune di Denis Villeneuve conferma il ritorno della serie di Ridley Scott

Dopo il teaser di Raised By Wolves 2, negli Stati Uniti HBO Max sta usando Dune di Denis Villeneuve per confermare l'atteso ritorno dell'acclamata serie tv sci-fi co-diretta e prodotta da Ridley Scott.

Come rivelato su Twitter da Steven Weintraub, editor-in-chief di Collider, il servizio di streaming on demand di WarnerMedia sta approfittando dell'uscita di Dune su HBO Max per confermare agli abbonati che la stagione 2 di Raised by Wolves arriverà all'inizio del 2022: una mossa sicuramente intelligente, considerato che la serie tv di Ridley Scott e il kolossal di Denis Villeneuve sono due opere che si rivolgono praticamente al medesimo tipo di pubblico.

Dalla conclusione dell'acclamata prima stagione, Raised by Wolves ha aggiunto sei new entry al cast della seconda stagione: trattasi di Peter Christoffersen (When the Dust Settles), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), James Harkness (The Victim, Anne Boleyn), Kim Engelbrecht (Eye in the Sky, The Flash) e Jennifer Saayeng (Cursed, The Capture). Quali sono le vostre aspettative per i nuovi episodi della serie? Fatecelo sapere come sempre nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Raised by Wolves, che in Italia è arrivata grazie a Sky ed è disponibile sul servizio di streaming on demand NOW.