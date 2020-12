Raised By Wolves, un easter egg potrebbe collegarsi a The Stand di Stephen King

Nella serie Raised by Wolves e nel romanzo di Stephen King The Stand, Campion è il nome di due personaggi fondamentali per gli sviluppi delle trame. È un nome insolito e simile alla parola "campione" che segna dei parallelismi tra le due trame oltre che un easter egg.

In Raised by Wolves, Campion è il nome sia del creatore della Madre che di suo figlio, mentre in The Stand, è il nome di un personaggio che scatena un’epidemia globale.



Raised by Wolves è incentrato su Madre, un androide una volta programmato per uccidere, che viene riprogrammato da un uomo di nome Campion Sturges per allevare bambini umani su un pianeta lontano. Per tutta la prima stagione, è implicito che Campion sia speciale in qualche modo, essendo l'unico figlio vivente dei bambini di prima generazione della madre.

In The Stand, un giovane di nome Charles Campion lavora in una struttura di ricerca sulle armi in California quando un incidente provoca la diffusione di un virus conosciuto con il nome formale di Progetto Azzurro nel laboratorio. Campion riesce a scappare insieme a sua moglie e sua figlia ma sfortunatamente è già stato esposto al virus e finisce per diffonderlo in tutto il paese e morire.

In Raised by Wolves, Campion sembra destinato a grandi cose. Tuttavia potrebbe finire per fare scelte e azioni terribili nonostante le sue migliori intenzioni. Charles Campion in The Stand di Stephen King è di fatto il paziente zero che ha agito secondo istinto per sopravvivere e finisce per provocare la diffusione di un virus che uccide la maggior parte della popolazione compreso lui e la sua famiglia.



Alcuni stanno elaborando teorie secondo cui c'è la possibilità dell'esistenza di un virus infettivo che potrebbe essere responsabile delle voci che alcuni personaggi sentono in Raised by Wolves e che Campion possa agire in modo simile al suo omonimo in The Stand. In questo modo, il nome Campion è un easter egg che fa pieno riferimento a The Stand, e potrebbe fornire alcuni indizi su cosa accadrà nelle prossime stagioni di Raised by Wolves.



Ridley Scott ha consigliato ai fan il binge watching di Raised by Wolves in attesa dell'inizio delle riprese della seconda stagione di Raised by Wolves.