Raised by Wolves: fan della serie chiedono la Stagione 3 con un cartellone a Times Square

Raised by Wolves è stato cancellato dopo due stagioni dalla HBO che ha interrotto così senza un vero e proprio finale questa serie fantascientifica prodotta da Ridley Scott. La serie nel periodo in cui è stata trasmessa si era guadagnata una cerchia fedele di spettatori e questi hanno pagato un cartellone a Times Square per chiedere la Stagione 3.

Un account ufficiale dei fan, Save Raised By Wolves Official (@saveRBWofficial), ha condiviso le immagini del cartellone digitale, che recita: "#Renew Raised by Wolves. Abbiamo bisogno della terza stagione". L'iniziativa è finanziata tramite una campagna GoFundMe e mira ad aumentare le possibilità che un altro network possa acquistare la serie e continuare la programmazione. Questo tentativo estremo arriva dopo che MAX ha deciso di non rinnovare lo show dopo la seconda stagione terminata nel 2022.

In seguito alla cancellazione di Raised by Wolves, Abubakar Salim, che nella serie interpretava il padre, ha incoraggiato i fan a incentivare il rinnovo per una terza stagione su un'altra piattaforma. Ha anche sottolineato che la cancellazione non è stata inaspettata. "Non è stata una sorpresa, soprattutto dopo la notizia delle fusioni e di ciò che sta accadendo alla Warner, che molti show non abbiano concluso la loro storia", ha scritto Salim. "E purtroppo uno di questi show è Raised by Wolves".

La cancellazione è infatti arrivata in seguito al periodo turbolento di fusione tra Warner e Discovery, che ha anche portato alla cancellazione di Batgirl a riprese ormai ultimate.

Salim ha poi rivelato che ci sono ragioni importanti per cui finora non sono stati forniti aggiornamenti pubblici. Tuttavia, ha assicurato ai fan che c'è ancora speranza per il futuro della serie. Secondo Salim, per i nuovi episodi esiste una "trama completamente sviluppata e pianificata", oltre a un eccezionale team di produzione che sostiene il progetto.