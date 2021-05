Raised by Wolves: importanti novità per la stagione 2 della serie di Ridley Scott

Dopo il discreto successo della prima stagione, Raised by Wolves si prepara a far partire ufficialmente la produzione della attesa seconda stagione; la serie prodotta da Ridley Scott tornerà prossimamente e intanto arrivano le prime notizie riguardanti i nuovi ingressi nel cast dei prossimi episodi che arriveranno in Italia sempre su Sky e Now.

Le new entry annunciate finora per la seconda stagione sono ben sei, secondo quanto riportato da Deadline: stiamo parlando di Peter Christoffersen (When the Dust Settles), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), James Harkness (The Victim, Anne Boleyn), Kim Engelbrecht (Eye in the Sky, The Flash), e Jennifer Saayeng (Cursed, The Capture). Questi si uniranno ai protagonisti della prima stagione di Raised by Wolves, ovvero Amanda Collin e Abubakar Salim.

Le riprese della seconda stagione di Raised by Wolves sono già in corso. Considerando che i lavori sul set per il secondo arco narrativo della serie sono ricominciati nella prima decade di marzo 2021, se le tempistiche viste per la prima stagione si mantenessero le stesse potremmo ipotizzare come Raised by Wolves 2 potrebbe arrivare intorno ai mesi di settembre e ottobre del 2022, esattamente due anni dopo rispetto a quanto visto con il primo ciclo di episodi. Il numero di puntate potrebbe essere di 8, o 10, come avvenuto per la prima stagione. Staremo a vedere.

Nella seconda stagione, ritroveremo Madre e Padre con i loro sei bambini umani unirsi a una nuova colonia di atei in una misteriosa zona tropicale di Kepler 22b. Ma esplorando questa nuova e strana società capiranno che i loro guai non sono che all'inizio visto che l'unico figlio "naturale" di Madre ha intenzione di portare quello che rimane della razza umana all'estinzione.

Per ulteriori aggiornamenti sulla seconda stagione di Raised by Wolves rimanete sintonizzati su queste pagine.