Raised by Wolves: ingaggiato il Production Designer di Alien Covenant, Chris Seagers

Grande reunion sul set di Raised by Wolves, la nuova serie Sci-Fi scritta e prodotta da Ridley Scott. Il portale HN Entertainment ha rivelato in esclusiva l'ingaggio di Chris Seagers, Production Designer di Alien Covenant e di altri film come X-Men: First Class, Deepwater Horizon e Domino.

Raides by Wolves sarà incentrata sulle avventure di due androidi incaricati di allevare bambini di razza umana su un misterioso pianeta immacolato. La colonia di umani rischia la sopravvivenza a causa di differenze religiose e gli androidi si rendono presto conto del fatto che controllare i "credo" degli umani è un compito difficile oltre l'immaginabile.

Le riprese dovrebbero iniziare a metà gennaio a Città del Capo, in Sud Africa e concludersi a settembre 2019. Al momento non ci sono dettagli sul cast che ne farà parte né sulla finestra di lancio, ma è molto probabile che la vedremo soltanto nel 2020. Lo show sarà prodotto per l'emittente americana TNT e segnerà la tanto attesa transizione del celebre regista al piccolo schermo.

Fonti molto vicine alla produzione rivelano che anche Dariusz Wolski, direttore della fotografia di Prometheus, Alien: Covenant e The Martian, potrebbe unirsi al team della serie, ma non c'è ancora nulla di confermato.

Vi ricordiamo che Ridley Scott aveva fatto parlare ampiamente di sé lo scorso mese annunciando di essere al lavoro sul sequel de Il Gladiatore, una delle pellicole più celebri di sempre e vincitrice di cinque premi Oscar.

