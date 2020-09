Raised by Wolves, ecco una nuova scena in anteprima del quarto episodio 'Nature's Course'

La serie HBO Max Raised by Wolves non ci ha messo molto a conquistare gli spettatori che ora attendono con grande impazienza di scoprire cosa accadrà nel quarto episodio intitolato Nature's Course, di cui possediamo già una breve scena in anteprima.

Nelle immagini pubblicate da Collider possiamo vedere che il Padre vuole tentare di insegnare al giovane Campion una difficile lezione di vita e soprattutto come sopravvivere nel complesso mondo di Kepler-22b. Questo episodio di Raised by Wolves, come il precedente, è stato diretto da Luke Scott, secondogenito del ben più noto Ridley Scott che invece si era occupato della regia dei primi due episodi.

Ricordiamo che questa produzione HBO Max è una serie fantascientifica distopica in cui il pianeta Terra è stato distrutto da una cruenta guerra religiosa senza esclusione di colpi che ha costretto gli esseri umani rimasti a colonizzare altri pianeti lontani. La vita si perpetua grazie all'ausilio di due androidi che mettono al mondo una nuova specie umana sintetica.

Se il pubblico ha molto apprezzato i primi episodi, la critica sembra essere piuttosto divisa su Raised by Wolves che per molti versi appare come un prodotto relativamente banale, soprattutto per l'assenza di personaggi forti in grado di catalizzare l'attenzione. Voi cosa ne pensate di questa serie? Fatecelo sapere nei commenti.