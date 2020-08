Raised by Wolves: nuovo incredibile trailer per la serie di Ridley Scott con Travis Fimmel

HBO Max ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di Raised By Wolves, la serie di fantascienza realizzata da Ridley Scott e in arrivo sulla piattaforma streaming. Lo show firmerà il debutto del regista di Alien e Blade Runner sul piccolo schermo.

Il filmato, che potete visionare all'interno della pagina, offre un nuovo sguardo al suggestivo mondo creato da Scott. Questa la sinossi ufficiale che accompagna il filmato: "Due androidi hanno il compito di allevare bambini umani su un misterioso pianeta vergine. Mentre la fiorente colonia di umani minaccia di essere distrutta dalle differenze religiose, gli androidi capiscono che controllare le credenze degli umani è un compito pericoloso e difficile."

Denominati Madre e Padre, i due androidi sono interpretati rispettivamente da Amanda Collin e Abubakar Salim. Tra i protagonisti troviamo anche Winta McGrath, Felix Jamieson, Ethan Hizzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah, Ivy Wong e la star di Vikings Travis Fimmel.

Raised by Wolves debutterà su HBO Max il prossimo 3 settembre, mentre al momento non abbiamo notizie sulla distribuzione italiana (che a meno di sorprese sarà affidata a Sky). Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, Scott ha dato il benvenuto a Robert De Niro, Al Pacino e altre star nel cast del suo film sull'omicidio di Maurizio Gucci.