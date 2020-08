Raised by Wolves: online il trailer della serie sci-fi di Ridley Scott per HBO Max

Ridley Scott ha costruito la sua carriera su vere e proprie pietre miliari del cinema: Blade Runner, Alien e The Martian sono solo alcuni dei titoli che lo han no reso uno dei cineasti più avanguardisti del nostro tempo e adesso HBO Max regala una speciale anteprima del suo prossimo progetto Raided By Wolves

Protagonisti della serie sci-fi saranno i due androidi denominati Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), entrambi guida e punto di riferimento per alcuni bambini umani allevati su un pianeta appena colonizzato e i cui i abitanti sono sempre più in lotta tra loro, guidati dalle rispettive fedi religiose. Nel tentativo di mantenere l'ordine e la pace i due androidi saranno lo spartiacque nelle convinzioni e nei desideri umani e capiranno ben presto che la violenza, forse, è l'unico modo per farlo.

Gli attori Winta McGrath, Felix Jamieson, Ethan Hizzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah e Ivy Wong presteranno il volto rispettivamente ai protagonisti bambini Campion, Paul, Hunter, Tempest, Holly e Vita di cui gli androidi si prendono cura. Niamh Algar sarà invece Sue, una soccorritrice militarmente addestrata e sposata con Marcus, interpretato da Travis Fimmel, aka Ragnar nella serie Vikings. mentre Matias Varela sarà Lucius, un soldato leale che sta cercando di rimediare ai drammatici fallimenti di suo padre, le cui ripercussioni mettono in pericolo il futuro dei bambini e del pianeta stesso.

La serie debutterà su HBO Max il prossimo 3 settembre e sarà la prima produzione seriale del regista premio Oscar de Il Gladiatore.