Raised by Wolves: ecco il primo poster della stagione 2 dello show di Ridley Scott!

Qualche tempo fa, la HBO aveva confermato il ritorno di Raised by Wolves, la serie sci-fi co-diretta e prodotta da Ridley Scott. La premiere della seconda stagione negli Stati Uniti, è stata fissata al 3 Febbraio 2022. Nel frattempo, mentre ci godiamo il trailer di Raised by Wolves 2, arriva un poster.

Durante la prima stagione, Ridley Scott si era detto "sbalordito dalla straordinaria campagna realizzata dal marketing di HBO Max", perché secondo lui il network era stato capace di raccontare l'ambiziosa trama in un modo così interessante da portare tutti a considerare Raised by Wolves una serie "da guardare". Ma sappiamo che HBO in questo ha sempre grandi meriti, e infatti la risposta del pubblico è stata entusiasmante.

Secondo Scott la seconda stagione è "brillante", ed entrerà ancora più in profondità nella vicenda. In questo suo nuovo capitolo Raised by Wolves ha aggiunto ben sei membri al cast: Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, Kim Engelbrecht, Jennifer Saayeng e James Harkness.

"Quando penso a Raised by Wolves, penso all'abilità artistica, nel dare vita a una trama avvincente, a una scenografia fuori dal mondo, effetti speciali e cinematografia, abilità artistica nelle interpretazioni attoriali memorabili di questi personaggi e all'arte legata al leggendario lavoro di Ridley Scott, di Aaron Guzikowski e del nostro incredibile equipaggio", ha dichiarato Sarah Aubrey della HBO Max. "Questo show in cima alle classifiche intreccia alla perfezione i tratti distintivi della fantascienza e dell'horror di Ridley, regalando ai fan una delle trame più originali degli ultimi tempi. Non vedo l'ora di vedere cosa c'è in serbo per la seconda stagione." E vale lo stesso per noi. Tuttavia bisognerà ancora aspettare un po'. Intanto potete dare un occhio al poster che troverete in fondo all'articolo!