Raised by Wolves, prime reazioni miste per la serie HBO Max diretta da Ridley Scott

Dopo aver visto l'incredibile trailer ufficiale di Raised by Wolves, nuova serie sci-fi creata da Aaron Guzikowski e diretta da Ridley Scott, scopriamo insieme le prime reazioni della stampa internazionale in vista del debutto previsto per il prossimo 3 settembre su HBO Max.

Per avere una panoramica più completa sull'accoglienza della critica ci sarà da attendere i rispettivi score di Rotten Tomatoes e Metacritic, ma nel frattempo possiamo dare un'occhiata ad alcune delle recensioni emerse in queste ore: come potete leggere di seguito, Raised by the Wolves ha già iniziato a dividere i pareri della stampa.

Secondo TV Guide (voto 4/5), la serie è "un esperimento tanto quanto un'esperienza. È una visione imprevedibile, insolito e implacabile che si crea un suo strano spazio nella tv di fantascienza. O forse è un miscuglio esagerato di idee e immagini. Qualunque cosa sia, non ho mai visto niente del genere, ed è per questo che ne voglio di più."

Ha apprezzato il lavoro di Scott e Guzikowski anche Comicbook.com (voto 4/5), che scrive: "Raised by Wolves è tv sci-fi di una razza rara. Dopo che i servizi premium via cavo e streaming hanno alzato il livello del genere per anni, Raised by Wolves fa un balzo in avanti in termini di realizzazione, dimensioni ed estetica. La sua narrazione romanzesca e il ritmo lento richiedono molto al pubblico, ma offre la ricompensa adeguata. Per coloro che sono disposti ad impegnarsi, Raised by Wolves è una straordinaria opera di fantascienza che rimarrà impressa nella tua mente dopo i titoli di coda di ogni episodio."

Pur avendo assegnato un solido B-, Entertainment Weekly non sembra pienamente convinto: "Ho visto sei episodi e temo che il ritmo si stia trascinando. È il tipo di serie in cui due parti si combattono, poi trascorrono mezza stagione a prepararsi e poi combattono di nuovi. Le eccentriche interpretazioni però sono intriganti."

Chi invece non ha proprio digerito i ritmi di Raised by Wolves è l'Hollywood Reporter: "Per quanto apprezzi la volontà di Guzikowski di non spiegare eccessivamente la religione mitraica o lo scenario distopico che ha portato l'umanità a fuggire dalla Terra, è sorprendente quanto siano noiosi Marcus, Sue e tutti gli altri presenti sull'arca."

A proposito di HBO Max, vi ricordiamo che nelle scorse ore è emersa in rete la potenziale data di uscita della Snyder Cut di Justice League.